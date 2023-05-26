Эти нигде не пропадут: у женщин с этими именами всегда будут деньги

Деньги, как магнит, притягиваются к женщинам с этими именами. Эзотерики считают, что носительницы их "на мели" точно не будут и нигде никогда не пропадут.

Елена

Лены умеют ставить цели и идти к ним. А потому у них никогда не бывает длительных периодов безденежья. Им под силу любые высоты и доходы.