Эти нигде не пропадут: у женщин с этими именами всегда будут деньги

Деньги, как магнит, притягиваются к женщинам с этими именами. Эзотерики считают, что носительницы их "на мели" точно не будут и нигде никогда не пропадут.
Елена
Лены умеют ставить цели и идти к ним. А потому у них никогда не бывает длительных периодов безденежья. Им под силу любые высоты и доходы.
Ольга
Ольга высоко ценит свою работу и готова отдавать ей все силы и все порывы души. Доходы для Ольги второстепенны, важнее сам процесс.
Лидия
Лиды с детства очень умны и умеют монетизировать свои многочисленные таланты. А еще они обычно успешно выходят замуж.
Наталья
Натальи невероятно трудоспособны, и могут работать по праздникам и без выходных, потому как видят определенные финансовые цели и задачи и всегда достигают их.
Татьяна
Татьяны умеют не столько зарабатывать, сколько тратить. Они рачительным и экономны, без денег по этой причине практически никогда не останутся.