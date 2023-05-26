Сбер сделал потребительское кредитование доступнее для молодёжи

Более 266 тысяч человек воспользовались "Молодёжным кредитом" Сбера на любые цели с момента его запуска в декабре 2022 года. Почти для половины из них полученный кредит стал первым в Сбере.

Молодые заёмщики от 18 до 25 лет могут получить в Сбере даже небольшую сумму — от 10 тыс. рублей. В этом возрасте у клиентов зачастую невысокий и нестабильный доход, поэтому им важно, чтобы платежи были комфортными. Например, если взять в кредит 30 тысяч рублей на 3 года, то ежемесячный платеж составит 1053 рубля, а это доступные расходы даже для студента. Также можно выбрать удобную дату погашения кредита и перенести первый платёж.

Кредит можно взять на срок от 3 месяцев до 5 лет. Процентная ставка зависит от запрашиваемой суммы. Если требуется от 10 тысяч рублей, то ставка по кредиту начинается от 15,9%. Если нужен кредит на сумму более 300 тысяч рублей, то в первый месяц процентная ставка будет 4%, а со следующего — от 12,5%.

Молодёжь в большинстве случаев (62%) запрашивает суммы до 100 тысяч рублей. По данным аналитиков, деньги чаще всего нужны на покупки различных гаджетов, оплату путешествий и обучения.

Подать заявку на кредит и узнать решение можно в личном кабинете мобильного приложения СберБанк Онлайн за 5 минут: 3 минуты уйдёт на заполнение заявки и 2 минуты — на ожидание решения. В случае одобрения деньги сразу придут на карту: ими можно или оплатить покупку картой, или снять наличные без комиссии. 94% клиентов обратились за "Молодёжным кредитом" через мобильное приложение.