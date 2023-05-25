В Сыктывкаре пропал высокий мужчина с бородой и длинными волосами

В столице Коми пропал человек. Родственники и близкие бьют тревогу: 27-летний Дмитрий Фролов не выходит на связь уже с девятого мая. Об этом рассказали волонтеры Лиза Алерт.
Мужчину видели уже более двух недель назад. Отряд поисковиков опубликовал ориентировки с приметами мужчины:
- хдощавый
- рост около 186 сантиметров
- светло-русые волосы.
Во что он был одет в день исчезновения — не сообщается. Из особых примет — внушительная борода и длинные волосы.
Напомним также, что в Коми все еще ищут женщину, которая пропала 6 мая 2023 года. Елена Михайлова пропала в Нижнем Одесе. О ее местонахождении ничего неизвестно с 6 мая.