В Сыктывкаре пропал высокий мужчина с бородой и длинными волосами

В столице Коми пропал человек. Родственники и близкие бьют тревогу: 27-летний Дмитрий Фролов не выходит на связь уже с девятого мая. Об этом рассказали волонтеры Лиза Алерт.

Мужчину видели уже более двух недель назад. Отряд поисковиков опубликовал ориентировки с приметами мужчины: