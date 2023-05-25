Онлайн-форум СберБизнес|Live приглашает предпринимателей Северо-Запада

1 июня 2023 года Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес|Live "Как повысить лояльность клиентов и увеличить выручку?" в Санкт-Петербурге. Специалисты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей, предложат актуальные решения, которые помогут масштабировать бизнес, диверсифицировать доходы и повысить личную производительность.

Ведущим спикером события станет маркетолог звезд и брендов, эксперт по созданию бренд-стилей, Роман Тарасенко . Перед участниками форума также выступят президент и основатель сети имидж лабораторий ПЕРСОНА Игорь Стоянов , доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и интернет-маркетолог, эксперт по увеличению конверсии Ильяна Левина .

Форум проходит в онлайн-режиме, поэтому общение с экспертами будет доступно и для тех представителей предпринимательского сообщества, которые в день мероприятия будут находиться за пределами Санкт-Петербурга.