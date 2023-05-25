Сойдут с ума от счастья: астролог Тамара Глоба назвала главных везунчиков июня

Астролог Тамара Глоба уверена, что июнь 2023 года станет счастливым месяцем для представителей пяти зодиакальных созвездий. Пять знаков окажутся в центре чудесных событий. Об этом астролог рассказала на своем Youtube-канале.

Овнов ждет творческий подъем. Представители огненного знака будут постоянно генерировать новые идеи. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, Овнам придется заручиться поддержкой близких.