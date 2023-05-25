В Коми задумались о двойной зарплате для "дефицитных" медиков

24 мая на совещании комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Госсовета Коми обсудили проблему с медицинскими кадрами в регионе. В ходе заседания прозвучало предложение выплачивать дефицитным сотрудникам двойную зарплату, сообщает БНК.

Глава контрольно-счетной палаты Игорь Гурьев во время совещания отметил, что с 2020 по 2022 годы количество врачей в Коми уменьшилось на 211 человек. Количество медицинского персонала сократилось на 591 человека, а по состоянию на 31 декабря 2022 года в медучреждениях не хватало 1270 сотрудников, среди которых 681 врач и 589 работников среднего персонала.