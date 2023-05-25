Кадровые офицеры МЧС Коми ненадолго превратились в пожарных

"Кадровики" МЧС по Коми провели необычную тренировку на базе Центра противопожарной службы в Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они прошли огневую полосу психологической подготовки, поднялись по штурмовой лестнице, спрыгивали на так называемое "полотно", проходили лабиринт, который имитирует вентиляцию в домах , а также примеряли специальные костюмы, используемые пожарными на выездах.

Комментарий по мероприятию дал начальник отдела кадров Главного управления МЧС России по Республике Коми Владимир Ильчуков: