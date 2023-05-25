Деньги польются рекой: астролог Василиса Володина назвала главного богача июня

Знаменитый астролог Василиса Володина дала очередной прогноз для одного из знаков зодиака. Именно его может ждать волна невероятного везения в первый летний месяц 2023 года. Причем любимчику госпожи удачи повезет именно в деньгах. Водолеи

Как утверждает астролог, еще с конца весны постепенно к Водолеям начал приходить финансовый успех. Деньги к ним буквально липнут со всех сторон. На работе повышают зарплату, появляются неожиданные дополнительные источники доходов, кто-то получает наследство или выигрывает в лотерею, а кто-то выигрывает спор или получает назад долги. Все это слилось в едином потоке денежных средств в карман Водолеям.

Впрочем, Володина предупреждает представителей Знака Зодиака, что с этими деньгами необходимо быть осторожнее, лучше даже составить какую-то стратегию по их заработку и использованию.