Негатив Тельцов и удача Дев: гороскоп на 25 мая

Сегодняшний день принесет разочарование тем, кто не умеет планировать и ставит расплывчатые цели на день. Постарайтесь завершить самые сложные дела утром, чтобы во второй половине дня расслабиться и хорошенько отдохнуть. Овен

День неожиданных превращений энергий, приключений и авантюр. Возможно, произойдет какое-то крупное событие, участником которого непременно окажетесь Вы. Перемены, которые произойдут в Вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Следите за приметами. Судьба предупреждает Вас о возможных неприятностях.

Телец

Сегодня не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми. Это может отразиться на Вашем здоровье и настроении. Поэтому постарайтесь психологически защитить себя от всех возможных неожиданностей и спокойно воспринимать все, что день грядущий готовит. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в Вашей жизни.

Близнецы

Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Не торопитесь принимать скоропалительных решений, не ищите компромиссов — пустите все на самотек, и судьба сама подскажет нужное решение. Противопоказана животная пища. Нельзя суетиться и проявлять мелочность.

Рак

Сегодня Вам придется решать множество вопросов одновременно. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным. Постарайтесь избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Вам предстоит принятие очень важных решений.

Лев

День проходит под знаком духовного преображения, милости, преодоления сомнений. Благоприятны мир в семье, согласие с партнером, восстановление прерванных дружеских отношений. Следите за приметами и правильно их истолковывайте. Этот день покажет, насколько в ближайшее время изменятся Ваши планы.

Дева

Наступает исключительно позитивное время, которое астрологи связывают с исполнением некого желания. Ваш жизненный тонус будет несколько выше, чем обычно, поэтому окажется легко включиться в работу, тем более приступить к новым обязанностям. Риск и напористость в делах сегодня могут иметь оправдание в виде прибыли. Удача еще продержится некоторое время на Вашей стороне, что незамедлительно скажется на хорошем настроении.

Весы

Сегодня Вы можете почувствовать потребность в отдыхе. Умиротворение, к которому Вы стремитесь, благоприятно скажется на атмосфере в семье. Посвятите день детям. Вы получите огромное удовольствие от общения с ними.

Скорпион

День будет активным и об отдыхе Вам придется лишь мечтать: маленькие поручения займут больше времени, чем ожидалось. Сегодня может возникнуть необходимость непредвиденных крупных финансовых затрат. Возможно, что события дня будут развиваться не так, как Вам хотелось. Звезды рекомендуют Вам быть внимательными и осторожными, стараться избегать ненужных контактов, споров, конфликтов. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности овладеть Вами.

Стрелец

Магический день, день накопления и обработки информации. Ваше противостояние любой власти и отстаивание собственной свободы несколько сгладятся, что стабилизирует отношения с коллегами и начальством. Не исключено, что Вам повезет в осуществлении давнего желания. Судьба может совершить неожиданный поворот, поэтому не следует строить планы в отношении работы или отдыха. Займитесь приведением в порядок накопившихся дел. Вечер посвятите близким людям, сообщил amur. live.

Козерог

Противоречивый день, с одной стороны Вы блещете уникальными идеями, но с другой — Вам не хватает времени для их воплощения. Перед выходом из дома напомните себе о том, где можно найти бесплатный сыр… И не соглашайтесь на рискованные предложения.

Водолей

Благополучный день для успехов в семейных делах. Вы убедитесь в правильности своих поступков. Однако материальные вопросы решить будет нелегко. Вам необходимо перестать фиксироваться на своем внутреннем мире и оглядеться по сторонам. Возможно, что Вы найдете варианты для улучшения своего положения. Даже из, казалось бы, безвыходной ситуации Вы сможете найти выход.

Рыбы