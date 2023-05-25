Вода в кранах Воркуты помутнеет

Вода в Воркуте "покрасится" и помутнеет из-за паводка. Мэрия города сообщает, что лидер угольной промышленности Коми уже начинает переживать половодье на реке Усе, которая обеспечивает водой сам город и два поселка рядом с ним.

В местном "Водоканале" говорят, что их сооружения качественно обеззараживают воду, но отсутствия необходимого цикла водоподготовки — коагуляции, отстаивания, фильтрации — не исключают влияние паводка на изменение органолептических свойств питьевой воды, а также,ее мутности и цвета.