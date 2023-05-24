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Стало известно, кто станет руководить Минздравом Коми после отправки Игоря Дягилева на СВО

Стало известно, кто станет руководить Минздравом Коми после отправки Игоря Дягилева на СВОФото: rkomi.ru

Исполняющий обязанности главы Минздрава Коми Игорь Дягилев рассказал, кто займет его место после отправки на СВО. Об этом стало известно во время его встречи с коллективом в пресс-зале ведомства, передает БНК.

Контракт Игоря Дягилева продлится 180 дней, после чего, в декабре этого года, он вернется к работе в Минздраве. В это время руководить ведомством будет его первый заместитель Ваграм Даллакян. Чиновник также выразил уверенность, что его коллеги сумеют добиться поставленных задач и целей, после чего поблагодарил их за работу. Службу он будет проходить в Медицинском отряде специального назначения.

В пресс-службе администрации главы Коми сообщили, что действие контракта Игоря Дягилева начнется в ближайшие дни. О формате дальнейшей работы министерства станет известно уже 25 мая. После завершения всех мероприятий в ведомстве, его руководитель отбудет в статусе контрактника в расположение, указанное командованием.

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