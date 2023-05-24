Стало известно, кто станет руководить Минздравом Коми после отправки Игоря Дягилева на СВО

Исполняющий обязанности главы Минздрава Коми Игорь Дягилев рассказал, кто займет его место после отправки на СВО. Об этом стало известно во время его встречи с коллективом в пресс-зале ведомства, передает БНК.

Контракт Игоря Дягилева продлится 180 дней, после чего, в декабре этого года, он вернется к работе в Минздраве. В это время руководить ведомством будет его первый заместитель Ваграм Даллакян. Чиновник также выразил уверенность, что его коллеги сумеют добиться поставленных задач и целей, после чего поблагодарил их за работу. Службу он будет проходить в Медицинском отряде специального назначения.