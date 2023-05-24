В сыктывкарской Эжве приступили к ремонту “Монумента трудовой Славы”

В Эжвинском районе Сыктывкара начали ремонтировать “Монумент трудовой Славы”. Благоустройском территории занимается предприятие Монди СЛПК. Журналист издания “Про Город” узнал, что будут восстанавливать в одном из главных символов Эжвы.

Отдел технического надзора СЛПК обследовал архитектурную композицию “Монумент трудовой Славы”. Она находится на пересечении проспекта Бумажников и Ухтинского шоссе.

“По результатам обследования в мае 2023 года стартовал ремонт монумента, который включает восстановление штукатурного и покрасочного слоя, усиление строительных конструкций”, — пояснили в пресс-службе Монди СЛПК.

Работы должны закончить до конца июня 2023 года.

Кроме того, предприятие занимается комплексным обслуживанием территории вокруг монумента — благоустройством и уборкой.

Жители Эжвинского района кроме обновленного памятника хотят видеть рядом с ним фонтан, который засыпали по непонятным причинам.