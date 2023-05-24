Глава ВОЗ заявил об угрозе появления нового опасного штамма коронавируса

В мире может появиться новый штамм коронавируса, что приведет к резкому росту заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Он напомнил, чуть более двух недель назад, 5 мая, ВОЗ объявила о завершении всемирной пандемии, но это не значит, что угрозы больше нет: