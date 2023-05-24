Глава ВОЗ заявил об угрозе появления нового опасного штамма коронавируса

В мире может появиться новый штамм коронавируса, что приведет к резкому росту заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
Он напомнил, чуть более двух недель назад, 5 мая, ВОЗ объявила о завершении всемирной пандемии, но это не значит, что угрозы больше нет:
"Завершение COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении не означает прекращения глобальной угрозы, которую COVID-19 представляет для здравоохранения. Сохраняется угроза появления еще одного варианта [коронавируса], способного вызвать новый всплеск заболеваемости и смертности", — заявил эксперт.
Как подчеркнул генеральный директор, сохраняется также "угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом". Он призвал страны активизировать подготовку к новым чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, подчеркнув, что в случае прихода новой пандемии нужно "быть готовыми реагировать решительно, коллективно и на справедливой основе".
Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 17 мая 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 766 440 796 случаев заражения коронавирусом и 6 932 591 летальный исход, сделано 13 352 935 288 прививок. Генеральный директор ВОЗ на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 миллионов.