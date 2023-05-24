В Коми прошли необычные соревнования по теннису для незрячих

В Коми на грант главы республики организовали соревнования по теннису для слепых и приобрели ракетки, столы и другие принадлежности для тренировок людей с инвалидностью по зрению. Об этом рассказали в региональной организации Всероссийского общества слепых.
Помимо спортивного инвентаря жители Коми с ограничениями получили новые теннисные столы в Воркуте и Сыктывкаре, а также мастер-классы для тренеров и судей и даже форму. В республике прошли настольная спартакиада Республики Коми в Воркуте, которая состоялась в 2022 году и соревнования участников муниципалитетов в Сыктывкаре в 2023-м. По итогам теннисисты принимали участие в чемпионате России в Челябинской области с 15 по 20 апреля этого года.
По итогам состязаний Ольга Семяшкина из Воркуты заняла девятое место. А Виктория Маслова и Александр Балахонов из Сыктывкара заняли 38-е и 50-е места. Игроки серьезно готовились на базе ВОС и оттачивали подачи, в перерывах были домино и чай.
Как отметил председатель Коми отделения ВОС Александр Верховод, для него теннис стал способом реализовать себя:
"Первые наши соревнования я неожиданно выиграл. Была подопечная, в возрасте, Раиса Федоровна. Она унывала, сидела дома. И заинтересовалась! Игра изменила её жизнь", — рассказал Александр Верховод.
Теннис для слепых имеет существенные отличия от обычного. Так, помещение – обязательно звукоизоляционное, а мячи – со специальными шариками. Трудности бывают с передвижением и, конечно, с финансированием. Эту проблему можно было бы решить, если бы спорт стал паралимпийским.
Первое место из 32 регионов на Чемпионате России занял Станислав Пичуев из Приморья. Очевидно, такие мероприятия держат в тонусе участников и зрителей, настраивают на лучшее и важны для реабилитации слепых и слабовидящих.