В Коми прошли необычные соревнования по теннису для незрячих

В Коми на грант главы республики организовали соревнования по теннису для слепых и приобрели ракетки, столы и другие принадлежности для тренировок людей с инвалидностью по зрению. Об этом рассказали в региональной организации Всероссийского общества слепых.

Помимо спортивного инвентаря жители Коми с ограничениями получили новые теннисные столы в Воркуте и Сыктывкаре, а также мастер-классы для тренеров и судей и даже форму. В республике прошли настольная спартакиада Республики Коми в Воркуте, которая состоялась в 2022 году и соревнования участников муниципалитетов в Сыктывкаре в 2023-м. По итогам теннисисты принимали участие в чемпионате России в Челябинской области с 15 по 20 апреля этого года.

По итогам состязаний Ольга Семяшкина из Воркуты заняла девятое место. А Виктория Маслова и Александр Балахонов из Сыктывкара заняли 38-е и 50-е места. Игроки серьезно готовились на базе ВОС и оттачивали подачи, в перерывах были домино и чай.

Как отметил председатель Коми отделения ВОС Александр Верховод, для него теннис стал способом реализовать себя: