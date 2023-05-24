В Коми в канализации нашли тела мужчины и женщины

В Следственном комитете Республики Коми сообщили о гибели двух работников ресурсоснабжающей компании, которые скончались во время работы с канализацией. По факту трагедии возбудили уголовное дело.

По данным ведомства, это случилось 23 мая на насосной станции поселка Путеец в Печоре. Мужчина и женщина занимались откачкой грунтовых вод из канализационного колодца при помощи мотопомпы. В какой-то момент они отравились газом и погибли. Именно такую версию выдвинуло следствие.