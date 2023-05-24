Жителям Коми запретили отдыхать в лесу

С 24 мая в Коми вводится запрет на посещение лесов. В регионе начнет действовать особый противопожарный режим. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в республике.
Согласно документам, при установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, а также при отсутствии улучшения ситуации в ближайшие пять дней, людям ограничат пребывание в лесу, а также въезд в него на авто. Такое постановление подписала зампредседателя правительства Коми Эльмира Ахмеева.
Обеспечивать безопасность, как лесов, так и людей, поручено министерству природных ресурсов региона. Главным образом подразумевается запрет на разведение открытого огня в лесах и рядом с ними. Речь идет в первую очередь о любителях пожарить шашлыки на мангалах и сосиски на кострах.