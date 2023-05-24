Жителям Коми запретили отдыхать в лесу

С 24 мая в Коми вводится запрет на посещение лесов. В регионе начнет действовать особый противопожарный режим. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в республике.

Согласно документам, при установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, а также при отсутствии улучшения ситуации в ближайшие пять дней, людям ограничат пребывание в лесу, а также въезд в него на авто. Такое постановление подписала зампредседателя правительства Коми Эльмира Ахмеева.