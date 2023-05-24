Разгадают шифр Вселенной: Володина рассказала, кто начнет новую жизнь и разбогатеет

Василиса Володина назвала знак зодиака, который сможет начать новую жизнь. Об этом пишет Teleprogramma со ссылкой на rsute.ru.
Речь идет об Овнах. По словам астролога, они смогут разгадать шифр Вселенной. Именно это станет началом нового пути. Представители этого созвездия смогут добиться многого. С деньгами у них проблем точно не будет. Также они встретят человека, который подарит им взаимную любовь. Возможно, люди, рожденные под этим знаком, увидят вещий сон, который и подскажет, куда им двигаться дальше.
Ранее Василиса Володина подготовила послание для родителей. Несмотря на то что с детьми и подростками избежать сюрпризов сложно, эксперт уверена, что звезды могут дать подсказку и вовремя предупредить о непредвиденных ситуациях. Поэтому в своей новой подборке Володина собрала даты рождения тех детей, которые требуют особенного внимания в предстоящем учебном году.