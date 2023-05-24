Полиция вышла в "выпускные" рейды по Сыктывкару

Сотрудники МВД Коми вышли в "выпускные" рейды по местам празднования "Последних звонков" в Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доброволец Виктор Мулин вместе с полицейскими посетил заведения, базы отдыха, осмотрел улицы и парки.

Участники рейда побеседовали с выпускниками и их родителями о правилах поведения на праздниках по случаю выхода из школьных стен. Нарушений порядка на мероприятиях не было, а концентрация нарядных парней и девушек на улицах сейчас действительно поражает – даже вечерами по дороге к набережной в Кировском парке.

Поздравляли уже бывших школьников не только сотрудники полиции, но и первое лицо региона. Владимир Уйба не остался в стороне от праздника и обратился к молодым людям: ​​​​​​