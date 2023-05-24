Близнецам испортят настроение, а Ракам стоит отложить важные дела: Гороскоп на 24 мая

Овен Настраивайтесь на позитив, создавайте вокруг себя доброжелательную позитивную атмосферу. Тогда вам удастся избежать ссор и провокаций, и день пройдет удачно. Избегайте интимных откровенных разговоров со своим партнером: можно ненароком выдать свой секрет и испортить с ним отношения. Телец Удачное время, чтобы навести порядок в своей жизни или в отношениях. Вокруг вас есть вещи или люди, которые не дают двигаться вперед и забирают слишком много энергии. Звезды советуют Тельцам не заполнять сразу освободившееся пространство, а взять небольшую паузу для раздумий и определения приоритетов.

Близнецы День сложный и неблагоприятный. Любая мелочь может испортить Близнецам настроение, а конфликты возникают буквально на пустом месте. Меньше говорите, не вступайте в споры и ограничьте на сегодня ваши контакты. Лучше погрузиться с головой в работу и постараться закончить важное дело.

Рак

Сейчас у Раков не так много энергии, поэтому надо отложить начало нового сложного дела: ваш энтузиазм быстро закончится и придется бросать работу на полпути. Более эффективной будет командная работа или завершение уже начатых проектов. 24 мая следите за своими финансами: возможны потери или убытки.

Лев

Высока вероятность, что вам захочется ввязаться в какую-нибудь авантюру или совершить необдуманный поступок. Звезды советуют Львам держать под контролем свои желания и действовать только после оценки всех рисков и последствий. День подходит для покупок: вещи прослужат долго и будут вас радовать.

Дева

Ваши близкие нуждаются в поддержке и заботе. Уделите им время, узнайте, что их беспокоит. Старые идеи или планы сегодня могут быть успешно реализованы. Новые встречи и знакомства для Дев могут быть полезны: больше общайтесь в больших компаниях или на деловых встречах.

Весы

Чтобы избежать ссор и негатива, старайтесь больше времени 24 мая провести уединенно. Обида, нанесенная сегодня, долго не забудется и будет портить отношения. Не стоит начинать новое дело: скорее всего Весы не смогут его закончить и только зря потратят время. Подходящий день для домашней уборки.

Скорпион

Энергия сегодня на высоком уровне, поэтому Скорпионам легко решать сложные вопросы и достигать намеченных целей. Не забывайте делать перерывы и переключать внимание, чтобы сохранить высокую работоспособность. Не допускайте перенапряжения и ухудшения самочувствия.

Стрелец

Чрезмерная требовательность по отношению к окружающим может негативным образом сказаться на совместной работе. Действуйте мягко, проявляйте дружелюбие. Разговоры на личные темы могут перерасти в ссору, поэтому для общения выбирайте нейтральные или деловые вопросы.

Козерог

Рациональный способ решения проблем будет наиболее эффективен для Козерогов 24 мая. Эмоциональная реакция на происходящее не приведет к хорошим результатам. Возможно получение важных известий, которые окажут влияние на ваше будущее. Прислушивайтесь к новой информации.

Водолей

Ваша забота и участие может понадобиться близким людям, поэтому выделите время на общение с ними. День неудачный для важных переговоров или начала новых проектов. Лучше заняться теми вопросами, на которые уже было потрачено много времен и сил. Вам удастся завершить давнее дело.

Рыбы