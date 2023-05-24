В Коми нашли "невидимую" партию кукурузы

Из Белгорода в Коми привезли "невидимую" партию кукурузы. В апреле 2023 года зерновую сделку между двумя предприятиями из Коми и Белгорода поставили в режим наблюдения в профильном ведомстве.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в итоге, его сотрудники выявили, что одну партию культуры не внесли в специальную систему регистрации "Зерно" и не оформили так называемые "сопроводы", что является нарушением законодательства.

Владельцев компаний отправителя и получателя предупредили, вынеся особый документ.