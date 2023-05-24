В Коми нашли "невидимую" партию кукурузы

Из Белгорода в Коми привезли "невидимую" партию кукурузы.
В апреле 2023 года зерновую сделку между двумя предприятиями из Коми и Белгорода поставили в режим наблюдения в профильном ведомстве.
Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в итоге, его сотрудники выявили, что одну партию культуры не внесли в специальную систему регистрации "Зерно" и не оформили так называемые "сопроводы", что является нарушением законодательства.
Владельцев компаний отправителя и получателя предупредили, вынеся особый документ.
Согласно ст. 18.1 Закона «О зерне», на каждую партию зерна или продуктов его переработки должен быть оформлен товаросопроводительный документ, содержащий сведения о потребительских свойствах товара и его количестве.