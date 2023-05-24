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Сыктывкарцы ищут дом собаке по кличке Катюша, которую год назад едва не убили топором

Сыктывкарцы ищут дом собаке по кличке Катюша, которую год назад едва не убили топоромФото волонтеров приюта "Кошкин дом"

Сыктывкарцы ищут дом для трехлапой собачки по кличке Катюша. Летом 2022 года над животным жестоко поиздевался живодер: мужчина разрубил топором грудь собаки и прострелил дробью лапку. Пса спасли волонтеры. К несчастью, поврежденную конечность пришлось ампутировать. Сейчас Катюша живет в приюте для животных “Кошкин дом”. По словам волонтеров, собаке не хватает общения и она очень хочет найти себе новую семью.

Несмотря на все свои психологические и физические травмы, Катюша живет полной жизнью, бегая на трех лапах. 

В апреле 2023 года собаку хотела забрать семья.

“Мы пошли знакомиться с новой хозяйкой, но Катюша начала конфликтовать с собакой, которая была у девушки. Поэтому ее не забрали”, — сообщила владелица приюта. 

Пока Катюшу так никто и не рискнул забрать. Собака уже почти год живет в приюте для кошек.

“Она живет вместе с кошками, ей там не тесно, но не хватает общения. Катюша побаивается незнакомых людей, а вот кого уже знает — готова расцеловать”, — поделилась волонтер.

Катюшу выгуливают два раза в день, но этого ей недостаточно.

“Когда я прихожу в приют, она от меня не отходит. Ее надо гладить все время, а рук и времени у меня не хватает”, — рассказала сыктывкарка.

Собака уже освоилась в приюте и спит в комнате с кошками. 

Если вы готовы взять Катюшу к себе домой и подарить ей семью, то пишите в личные сообщения группы “Кошкин дом” или куратору собаки Татьяне Толстой

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