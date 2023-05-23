Высосут силу: Василиса Володина предостерегла от колоссальной потери энергии 24 мая

Известный астролог Василиса Володина рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в предпоследнюю неделю мая. По ее мнению, сейчас нужно поменьше бросать слова на ветер и побольше, трудиться, написала Володина в своем телеграм-канале.

Любые попытки что-либо сформулировать и понять лишь "высосут силу", поэтому вместо этого лучше сразу найти себе занятие, которое избавит от любых лишних мыслей и сомнений. Долгосрочных планов строить не стоит. Лучше решать сиюминутные задачи, двигаясь к глобальным целям шаг за шагом.