Выходной в День России отменяется: граждан разочаровали неожиданным решением

Россиянам сообщили печальную новость, которая касается выходного в День России. В 2023 году праздник выпал на понедельник. Большая часть людей будут отдыхать три дня, начиная с 10 июня.

Однако не все граждане могут рассчитывать на три выходных подряд. Некоторым придеся потрудиться в праздничный день. Так, на работу выйдут работники предприятий с непрерывным производственным циклом. Также полным составом будут дежурить в праздники сотрудники МВД. Будут работать станции скорой помощи и медперсонал в больницах, сотрудники МЧС и других экстренных служб, пишет sportkp.