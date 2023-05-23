Выходной в День России отменяется: граждан разочаровали неожиданным решением

Россиянам сообщили печальную новость, которая касается выходного в День России. В 2023 году праздник выпал на понедельник. Большая часть людей будут отдыхать три дня, начиная с 10 июня.
Однако не все граждане могут рассчитывать на три выходных подряд. Некоторым придеся потрудиться в праздничный день. Так, на работу выйдут работники предприятий с непрерывным производственным циклом. Также полным составом будут дежурить в праздники сотрудники МВД. Будут работать станции скорой помощи и медперсонал в больницах, сотрудники МЧС и других экстренных служб, пишет sportkp.
Кстати, неделаютавно стало известно, что российских школьников ждут очередные перемены. Эксперты Президентской академии изучили опыт других стран и сделали вывод, что каникулы в России нужно сократить. Причину необходимости сокращения каникул объяснили тем, что летом школьники постоянно попадают в передряги, растет травматизм и даже смертность. Так, во время летнего отдыха дети от 5 до 9 лет погибают чаще на 21%, подростки 10-14 лет – на треть.