В Сыктывкаре парень разгромил остановку, чтобы похвастаться своей силой

В столице Коми задержали молодого борца, который решил отработать новые приемы на автобусной остановке и разгромил ее. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

О том, что неизвестные разбили остановочный комплекс на проспекте бумажников, сообщила жительница Эжвы. Отмечается, что ущерб, который нанесли городу виновники происшествия, составил 360 тысяч рублей. Вскоре за дело взялись сотрудники уголовного розыска, которые выяснили, что в указанное время на месте видели компанию молодых людей, которых очень быстро вычислили, установив их личности.