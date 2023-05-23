В Сыктывкаре парень разгромил остановку, чтобы похвастаться своей силой

В столице Коми задержали молодого борца, который решил отработать новые приемы на автобусной остановке и разгромил ее. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
О том, что неизвестные разбили остановочный комплекс на проспекте бумажников, сообщила жительница Эжвы. Отмечается, что ущерб, который нанесли городу виновники происшествия, составил 360 тысяч рублей. Вскоре за дело взялись сотрудники уголовного розыска, которые выяснили, что в указанное время на месте видели компанию молодых людей, которых очень быстро вычислили, установив их личности.
Оказалось, что остановку уничтожил молодой человек 2003 года рождения. В полиции он рассказал, что выпивал с друзьями, а во время прогулки решил продемонстрировать свою силу и начал показывать примы борьбы. А чтобы впечатлить друзей еще сильнее, он несколько раз ударил по остановке, разбив все стекла.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.