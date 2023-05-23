Всем родителям: с июня три детских пособия начнут приходить в другие даты

С 1 июня изменится график выплаты трех детских пособий. Соцфонд установит единые дни для всей страны, когда родителям будут приходить деньги, сообщается на сайте "Прайм".
Прежде детские пособия в зависимости от региона могли поступать в разные сроки. Но с июня три детских пособия будут приходить в единые дни и выплачиваться за предыдущий месяц. Такие правила будут действовать по всей стране.
- 5 июня на банковские карты придут выплаты из средств маткапитала;
- 3 июня - единое детское пособие;
- 8 июня - пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
"Если пособия доставляются Почтой России, то дата зависит от графика работы конкретного почтового отделения в регионе доставки".