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Всем родителям: с июня три детских пособия начнут приходить в другие даты

Всем родителям: с июня три детских пособия начнут приходить в другие даты

С 1 июня изменится график выплаты трех детских пособий. Соцфонд установит единые дни для всей страны, когда родителям будут приходить деньги, сообщается на сайте "Прайм".

Прежде детские пособия в зависимости от региона могли поступать в разные сроки. Но с июня три детских пособия будут приходить в единые дни и выплачиваться за предыдущий месяц. Такие правила будут действовать по всей стране. 

  • 5 июня на банковские карты придут выплаты из средств маткапитала;
  • 3 июня - единое детское пособие;
  • 8 июня - пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 

"Если пособия доставляются Почтой России, то дата зависит от графика работы конкретного почтового отделения в регионе доставки". 

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