В Коми нашли тела двух пропавших рыбаков

22 мая в Прилузье и Троицко-Печорске нашли тела двоих рыбаков, которые утонули, отправившись на промысел. В поисках погибших участвовали спасатели отряда Спас-Коми.

Тело 43-летнего рыбака на реке Латка нашли местные жители. 6 мая его лодкастолкнулась с бревном, в результате чего порвалась и ушла под воду. Одному из мужчин удалось спастись, а другой кинулся к лодке, в надежде зацепиться за нее, но не сумел этого сделать и утонул.