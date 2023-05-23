Два велосипедиста в Сыктывкаре получили "административку" за езду по "зебре"

23 мая сотрудники Госавтоинспекции провели в Сыктывкаре на площадке “под часами” профилактический рейд “Внимание, дети!”. Правоохранители останавливали велосипедистов и владельцев электросамокатов, некоторые из них получили административный штраф.

Сотрудники ГИБДД останавливали владельцев велосипедов и электросамокатов, если те нарушали правила дорожного движения. После этого с горожанами проводили профилактическую беседу.

С марта 2023 года появились изменения относительно правил дорожного движения. Внесли понятие — что такое средство индивидуальной мобильности, а также скорректировали правила, по которым водители на таких устройствах могут перемещаться по городу.

Как рассказала порталу “Про Город Сыктывкар” начальник отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Коми Мария Полякова, одно из самых частых нарушений велосипедистов и владельцев самокатов — пересечение пешеходного перехода прямо на средстве передвижения.

“К сожалению не все граждане у нас знакомы с новыми правилами. Часть родителей приобретают подобную технику, и достаточно мощную, своим детям. И не все несовершеннолетние об этих правилах знают. Наша задача не столько наказать, сколько профилактировать людей о возможных правилах во избежания аварийных ситуаций”, – заявила Мария Полякова.

С детьми, которые катаются на простых механических самокатах, сотрудники ГИБДД также провели профилактическую беседу.