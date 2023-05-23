Два велосипедиста в Сыктывкаре получили "административку" за езду по "зебре"

23 мая сотрудники Госавтоинспекции провели в Сыктывкаре на площадке “под часами” профилактический рейд “Внимание, дети!”. Правоохранители останавливали велосипедистов и владельцев электросамокатов, некоторые из них получили административный штраф.
Сотрудники ГИБДД останавливали владельцев велосипедов и электросамокатов, если те нарушали правила дорожного движения. После этого с горожанами проводили профилактическую беседу.
С марта 2023 года появились изменения относительно правил дорожного движения. Внесли понятие — что такое средство индивидуальной мобильности, а также скорректировали правила, по которым водители на таких устройствах могут перемещаться по городу.
Как рассказала порталу “Про Город Сыктывкар” начальник отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Коми Мария Полякова, одно из самых частых нарушений велосипедистов и владельцев самокатов — пересечение пешеходного перехода прямо на средстве передвижения.
“К сожалению не все граждане у нас знакомы с новыми правилами. Часть родителей приобретают подобную технику, и достаточно мощную, своим детям. И не все несовершеннолетние об этих правилах знают. Наша задача не столько наказать, сколько профилактировать людей о возможных правилах во избежания аварийных ситуаций”, – заявила Мария Полякова.
С детьми, которые катаются на простых механических самокатах, сотрудники ГИБДД также провели профилактическую беседу.
“Если человек старше 16-ти лет управляет электросамокатом, перед пешеходным переходом не спешился и пересек автодорогу, на него составляется административный протокол по статье 12.29 КоАП. На ребенка младше 16-ти лет при нарушении правил ПДД составляется карточка учета правонарушений несовершеннолетними, которая передается в отдел по делам несовершеннолетних”, – заявила начальник отделения пропаганды ГИБДД по Коми.
Также Мария Полякова сообщила о том, какие электросамокаты попадают под категорию “мопеды”. Кстати, для управления такими средствами передвижения водителям требуются права категории “М”.
“Электросамокат мощностью до 250 Ватт не подлежит регистрации в ГИБДД, на него не требуются водительские права и полиса ОСАГО. Выше этой мощности устройство квалифицируется как мопед”, – рассказала сотрудник ГИБДД.
При этом в Коми, со слов сотрудников ГИБДД, уже были случаи, в том числе в 2022 году, когда в отношении водителей возбуждали административные дела после езды на электросамокатах, так как владельцы не имели права нужной категории.
“Приобретая любое средство передвижения, будь-то квадроцикл, электросамокат, электровелосипед и так далее, необходимо познакомиться с действующим законодательством. Тем более родителям, которые покупают такие дорогие устройства своим детям”, – подытожила Мария Полякова.
По итогу проведенного сотрудниками ГИБДД полуторачасового рейда два велосипедиста получили административный протокол, а с более 20 горожанами провели профилактические беседы.