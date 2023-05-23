В Сыктывкаре девушка пообещала выйти замуж, если ее парень получит золотой значок ГТО

С 1 мая в Сыктывкаре проходят соревнования ГТО по различным видам спорта — бегу, плаванию, многоборью и другим. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил соревнование по стрельбе и узнал, кто в нем поучаствовал и какие интересные случаи происходят на сдаче нормативов.
Участники стреляли из пневматических винтовок. Сначала необходимо было совместить три точки на одной линии: выемку целика, мушку и саму цель, затем снять винтовку с предохранителя и выстрелить в мишень. Каждому участнику давалось по три выстрела для прицела и по пять контрольных. Мероприятие посетили представители нескольких министерств Коми.
Валентина Пасечник, участница ГТО:
“Я с осени 2022 года стала посещать занятия по пилатесу, помимо занятий спортом в различных спортивных учреждениях. Именно благодаря активной жизненной позиции увлечению спортом у меня получается достаточно успешно сдавать нормативы ГТО, в том числе и по стрельбе. Всем советую заниматься спортом, и радоваться жизни вместе с Центром спортивных мероприятий”.
Наталья Курлыгина, начальник отдела государственной службы кадровой работы и контроля, участница ГТО:
”Сегодня мы с сотрудниками Министерства национальной политики и подведомственных учреждений участвуем в ГТО по стрельбе. Посещаем это мероприятие уже не первый год. Среди коллег у нас есть те, кто получил золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Также мы принимаем участие в спартакиаде, выходим кататься на лыжах зимой, а летом играем в волейбол. Я считаю, что такие мероприятия важно проводить, потому что они объединяют людей, а также способствуют оздоровлению”.
Руководитель центра тестирования ГТО по Сыктывкару Татьяна Шульдина рассказала, кто приходит сдавать нормативы и какие интересные случаи происходят на сдаче:
”К нам приходят сдавать нормативы люди самых разных возрастов: и маленькие дети, и взрослые, а иногда даже ветераны войны. На сдаче ГТО у нас бывают разные интересные случаи. Например, однажды к нам пришел сдавать ГТО один мужчина и ему долго не хватало несколько баллов до золотого значка. Мы ему говорили, чтобы приходил сдавать в следующий раз, а он сказал, что его девушка пообещала выйти замуж за него, если он сдаст на золотой значок. Поэтому он много раз пересдавал и все-таки сдал на “золото”!”.