В Сыктывкаре девушка пообещала выйти замуж, если ее парень получит золотой значок ГТО

С 1 мая в Сыктывкаре проходят соревнования ГТО по различным видам спорта — бегу, плаванию, многоборью и другим. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил соревнование по стрельбе и узнал, кто в нем поучаствовал и какие интересные случаи происходят на сдаче нормативов.

Участники стреляли из пневматических винтовок. Сначала необходимо было совместить три точки на одной линии: выемку целика, мушку и саму цель, затем снять винтовку с предохранителя и выстрелить в мишень. Каждому участнику давалось по три выстрела для прицела и по пять контрольных. Мероприятие посетили представители нескольких министерств Коми.

Валентина Пасечник, участница ГТО:

“Я с осени 2022 года стала посещать занятия по пилатесу, помимо занятий спортом в различных спортивных учреждениях. Именно благодаря активной жизненной позиции увлечению спортом у меня получается достаточно успешно сдавать нормативы ГТО, в том числе и по стрельбе. Всем советую заниматься спортом, и радоваться жизни вместе с Центром спортивных мероприятий”.

Наталья Курлыгина, начальник отдела государственной службы кадровой работы и контроля, участница ГТО: