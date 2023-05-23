В Сыктывкаре перед судом предстанет экс-главврач санатория-профилактория

Бывшей руководительнице санатория-профилактория в Коми предстоит ответить за служебный подлог и превышение должностных полномочий. В связи с ее действиями возбуждено уголовное дело, которое вскоре направится в суд.

По версии следствия, в 2021-2022 годах глава лечебного учреждения, являясь исполняющей обязанности врача лечебной физкультуры консультативно-лечебного отделения, выдавала ученикам спортивной школы справки о том, что они допущены к тренировкам и даже соревнованиям без прохождения углубленного медицинского обследования. Все заведомо ложные сведения вносились в документы без фактического осмотра. При этом реальные обследования включали в себя визиты к врачам специалистам, диагностические обследования и лабораторные анализы.