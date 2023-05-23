В Сыктывкаре и еще нескольких районах Коми разразится гроза

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время и до 20:00 часов 23 мая ожидается гроза, местами усиление ветра порывами 15-17 м/с. Непогода разразится в Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Княжпогостском районах, а также в Сыктывкаре и Ухте.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
- По возможности оставаться в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовиться к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.