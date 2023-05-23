В Коми ликвидированы все лесные пожары на 23 мая

В Коми ликвидировали девять лесных пожаров общей площадью 54 гектара, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Коми. Сейчас на территории региона нет ни одного возгорания, причем 89% из уже потушеных остановили в первые сутки со времени обнаружения.

Несмотря на это, ситуации в республике присвоен ранее ожмдаемый экспертами пятый класс пожароопасности. Об этих прогнозах "Прогород Сыктывкар" уже рассказывал ранее.