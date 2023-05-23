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В Коми ликвидированы все лесные пожары на 23 мая

В Коми ликвидированы все лесные пожары на 23 маяФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми ликвидировали девять лесных пожаров общей площадью 54 гектара, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Коми. Сейчас на территории региона нет ни одного возгорания, причем 89% из уже потушеных остановили в первые сутки со времени обнаружения.

Несмотря на это, ситуации в республике присвоен ранее ожмдаемый экспертами пятый класс пожароопасности. Об этих прогнозах "Прогород Сыктывкар" уже рассказывал ранее. 

В соответствии с ними остаются возможными риски возникновения ЧС и происшествий:

 – нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально-значимых объектах и объектах другого назначения в связи с воздействием огня на опоры линий электропередачи;

— природные пожары в связи с чрезвычайно высоким классом пожароопасности;

— переход природного пожара на населенные пункты, объекты экономики и садоводческие участки в связи с быстрым развитием пожара при порывах ветра, неосторожным обращением с огнем. 

Комплексный показатель в градусах превысил критерий опасного явления – 3000 единиц. Койгородский, Сысольский, Усть-Куломский, Корткеросский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, г. Сыктывкар, Удорский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Ижемский и Печорский районы находятся в зоне наибольшего риска. 

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