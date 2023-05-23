Министр внутренних дел Коми открыл ведомственный турнир по футзалу

Министр внутренних дел Коми Андрей Сицский поучаствовал в открытии турнира памяти Александра Григорьевича Яковлева. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Особенность соревнований в том, что сотрудники подведомственных МВД учреждений и организаций играют по правилам футзала, но в то же время это и не совсем футзал – игры проходят на искусственном газоне Центрального стадиона. Всего за победу поборются 10 команд, а решающие матчи пройдут 26 мая.
Во время открытия награды от министра за вклад в развитие спортивного общества "Динамо" получили спортивный директор МФК "Новая Генерация" Артем Сухарев, а также довольно известные в футзальных кругах Сыктывкара люди – Иван Желев и Валерий Агладзе.
Первый, к слову, играл на последнем чемпионате республики. Сборная столицы с ним в составе дошла до финала, но уступила Ухте в региональном "классико" со счётом 0:1.