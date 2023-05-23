Гороскоп на 23 мая: Козерогу стоит задуматься, а Рака ждут авантюры

Овен: Залогом успешного дня станет позитивное утро. От того, как вы себя настроите после пробуждения, зависят ближайшие двадцать четыре часа. Постарайтесь не допускать мрачных мыслей. Ищите во всём лишь хорошие моменты. Однако найдите золотую середину между наслаждением от того, что имеете, и пребыванием в розовых очках. Телец: В этот день лидерские качества представителей знака Телец будут проявляться очень сильно. Это произведет хорошее впечатление на окружающих. Воспользуйтесь своим талантом в рабочих вопросах. Иногда и в воскресенье приходится решать проблемы совместно с коллегами.

Близнецы: Близнецы, вы можете смело ждать поступление денежных средств на свой банковский счет. Возможно, вы получите сумму, о которой даже не мечтали. Постарайтесь не тратить при первой же возможности деньги. Очень важно дать финансам освоиться в вашем виртуальном кошельке.

Рак: В этот день Раков порадует общение с друзьями. Есть вероятность, что они предложат вам несколько идей на следующие выходные. Смело соглашайтесь на авантюры, вас точно ждёт что-то необычное и интересное. Возможны новые знакомства, вы сумеете произвести нужное впечатление.

Лев: В это воскресенье у вас может быть куда больше дел, чем вы ожидали. Поэтому астрологи не рекомендуют представителям знака Лев брать много на себя ответственности. Возможно, вы проведете первую половину суток за переговорами, а может и в полнейшей тишине. То, как все сложится, зависит лишь от Звезд.

Дева: Ближайшие двадцать четыре часа отлично подходят для того, чтобы встретиться с людьми, с которыми вы давно хотели познакомиться. Назначьте свидание незнакомцу или отправьтесь на известное мероприятие. Все точно будут очарованы вами, так что особо не переживайте за результат встречи.

Весы: Ближайшие сутки отлично подойдут для решения вопросов, которые когда-то были отложены. Очень важно справиться с ними до обеда, чтобы провести оставшуюся часть воскресенья спокойно и без суеты. Оставьте себе хотя бы немного времени на отдых. Вам он просто необходим.

Скорпион: Скорпионы, постарайтесь обойтись без предвзятого отношения к окружающим. Кроме того, не обращайте внимание на мелочи. Иначе есть вероятность сойти с ума от раздражающих факторов. Больше проводите время с теми, кто дарит вам мотивацию. Благодаря общению с этими людьми, вы почувствуете себя лучше.

Стрелец: Стрельцы, не бойтесь ничего в этот день. Есть вероятность, что перед вами будет поставлено несколько сложных задач. Постарайтесь глубоко вдохнуть и выдохнуть. День предстоит трудный, но вы справитесь со всем. Обратитесь к опыту, который вы получили ранее. Эти знания очень пригодятся вам.

Козерог: Козероги, будьте осторожнее с деньгами. Есть вероятность потратить крупную сумму денег. Подумайте несколько раз, прежде чем совершить ту или иную покупку. Возможно, эта вещь вам не так уж и нужна. Здорово оценивайте свои возможности и не полагайтесь на эмоции.

Водолей: Водолеи, постарайтесь обойтись без переносов. Необходимо четко следовать плану, который вы разработали для этого дня. Вы сумеете найти общий язык даже с теми, кто очень скептически относится к вашим увлечениям. Однако не пытайтесь завоевать чьё-то одобрение, будьте самими собой.