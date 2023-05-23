В Коми появятся 55 новых автобусов Higer

В Коми появятся 55 новых пассажирских автобусов. Об этом сообщил замминистра экономики региона Владимир Котов во время презентации транспортных средств Ухтинского АТП. Их приобрели в лизинг. Стоимость каждого из двух, показанных на презентации – 12 млн рублей.
В любом пассажирском кресле есть USB зарядки . Само сиденье откидывается назад, его можно выдвинуть в проход, отодвинув от соседнего с помощью специальной кнопки. У каждого пассажира индивидуальные кондиционеры и подсветка над креслом, как в самолете.
Вот, что сказал сам замминистра по поводу новых приобретений:
"Буквально сегодня республика подпишет заявку на приобретение 55 автобусов стоимостью 300 млн рублей рамках специального казначейского кредита. До 1 февраля 2024 года эти автобусы поступят в республику"
Он также добавил, что считает это приобретение очень нужным для Коми, а сами средства перевозки пассажиров распределят между муниципалитетами.