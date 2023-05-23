В Коми появятся 55 новых автобусов Higer

В Коми появятся 55 новых пассажирских автобусов. Об этом сообщил замминистра экономики региона Владимир Котов во время презентации транспортных средств Ухтинского АТП. Их приобрели в лизинг. Стоимость каждого из двух, показанных на презентации – 12 млн рублей.

В любом пассажирском кресле есть USB зарядки . Само сиденье откидывается назад, его можно выдвинуть в проход, отодвинув от соседнего с помощью специальной кнопки. У каждого пассажира индивидуальные кондиционеры и подсветка над креслом, как в самолете.

Вот, что сказал сам замминистра по поводу новых приобретений: