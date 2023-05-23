Выльгортская библиотека получит 10 миллионов рублей на модернизацию

Выльгортская библиотека выиграла общероссийский конкурс и получила 10 миллионов на дальнейшую модернизацию. Об этом сообщает телеканал Юрган. Деньги пойдут на обновление зала и закупку новых книг.

Как отметили сами сотрудники учреждения, устарела учебная литература, которую необходимо постоянно обновлять. Говорили это преимущественно в контексте студентов и их скорых дипломных работ. Библиотеки с федеральным финансированием есть ещё в двух муниципалитетах – Сыктывкаре и Усть-Вымском районе.