Выльгортская библиотека получит 10 миллионов рублей на модернизацию

Выльгортская библиотека выиграла общероссийский конкурс и получила 10 миллионов на дальнейшую модернизацию. Об этом сообщает телеканал Юрган. Деньги пойдут на обновление зала и закупку новых книг.
Как отметили сами сотрудники учреждения, устарела учебная литература, которую необходимо постоянно обновлять. Говорили это преимущественно в контексте студентов и их скорых дипломных работ. Библиотеки с федеральным финансированием есть ещё в двух муниципалитетах – Сыктывкаре и Усть-Вымском районе.
Напомним, с главным читальным залом республики для молодёжи произошла, на первый взгляд, странная история– Юношескую библиотеку Республики Коми переименовали. Все объяснялось довольно просто.
Власти региона тогда посчитали, что это название не соответствует фактической ситуации, потому как слова "Юношеская библиотека" воспринимаются многими людьми, в том числе читателями и партнерами исключительно в контексте детского или подросткового учреждения.
Второй повод для переименования - стремление к стандартизации - 57% таких читален по стране уже переименованы в молодежные библиотеки и библиотеки для молодежи.