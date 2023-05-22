Сыктывкарцы не могут проехать на свой дачный участок из-за огромной дыры в земле

Сыктывкарцы жалуются на огромную яму, которая появилась еще в середине марта. Как сообщают горожане, рабочие вырыли землю для проведения газовой трубы. Журналист издания “Про Город” узнал подробности.

В столице Коми в садовом товариществе “Металлист” перед первым проездом в середине марта 2023 года вырыли огромную яму. Жители СНТ не могут проехать в свои дома.

“Рабочие вырыли яму и забыли про нее. Даже не огородили нормально. Два месяца дачники любовались этой дырой. Кроме того невозможно было проехать на въезд и пройти в садовые участки. Кто отвечает за это безобразие”? — возмущается сыктывкарец.

Позже местные жители рассказали, что дыру заделали 20 мая после того, как скандальный пост выложили в интернет.