Врач Альбина Лютоева рассказала, можно ли вылечить аллергию и почему она появляется

Многие жители Коми с приходом весны встречаются с проявлениями неприятного заболевания. Корреспондент “Про Города” побеседовал с аллергологом-иммунологом Альбиной Лютоевой и выяснил, что такое аллергия, можно ли ее вылечить и в связи с чем она появляется чаще всего.

Что такое аллергия?

– Аллергия — это повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу – аллергену. В ответ на воздействие аллергена организм вырабатывает антитела, как бы пытаясь защитить человека.

Бывает ли аллергия без высыпаний на коже?