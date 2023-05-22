Врач Альбина Лютоева рассказала, можно ли вылечить аллергию и почему она появляется

Многие жители Коми с приходом весны встречаются с проявлениями неприятного заболевания. Корреспондент “Про Города” побеседовал с аллергологом-иммунологом Альбиной Лютоевой и выяснил, что такое аллергия, можно ли ее вылечить и в связи с чем она появляется чаще всего.
Что такое аллергия?
– Аллергия — это повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу – аллергену. В ответ на воздействие аллергена организм вырабатывает антитела, как бы пытаясь защитить человека.
Бывает ли аллергия без высыпаний на коже?
– Конечно, бывает. Например, бронхиальная астма или аллергический ринит.
На что чаще всего у ваших пациентов появляется аллергия?
– Сложно сказать. Часто встречается сезонный аллергический ринит – поллиноз. Это аллергия на цветение. Также у малышей часто бывает атопический дерматит.
Встречали информацию, что симптомы аллергии могут появиться из-за заражения паразитами. Это правда?
– Да, вполне может быть такая реакция.
Можно ли навсегда вылечить аллергию?
– Как раз в случае с гельминтами это возможно. Но если заболевание генетически детерминировано, то есть возникло из-за врожденной поломки генов, то, к сожалению, вылечить аллергию навсегда нельзя. Но можно добиться стойкой ремиссии и жить полноценной жизнью.
Может ли аллергия развиться не с рождения, а в середине жизни?
– Даже если есть врожденная предрасположенность, аллергия необязательно будет проявляться с рождения. Она может и вообще не проявляться, если не будет провоцирующих факторов. У взрослых примерно в 4% возникает пищевая аллергия, чаще всего провоцирующим фактором становится патология кишечника.
Может ли аллергия быть психосоматической?
– Не сама аллергия, а обострение аллергических заболеваний возможно на фоне стресса.
Какие заблуждения, мифы об этой болезни вы слышите чаще всего?
– Самое основное заблуждение – прекращать лечение, как только прошло обострение. При аллергических заболеваниях необходимо принимать базисное лечение в течение длительного времени. Сроки обозначает врач-аллерголог.
Расскажите о самом сложном случае аллергии, с которым вам приходилось работать.
– Помню девочку с бронхиальной астмой. Причина – аллергия на кощку. Вся семья в курсе причины, и девочка в том числе. Но от кошки не избавлялись, потому что любят. Астма принимала тяжелое течение, и плохо поддавалась лечению. Дальнейшую судьбу ребенка не знаю, ее перестали приводить на прием.
Пищевые аллергии всегда проявляются высыпаниями? Или могут быть и другие реакции?
– Чаще всего, но бывают и респираторные проявления – одышка, кашель, заложенность носа.
Немного об алкоголе. Бывает, люди жалуются на непереносимость алкоголя или аллергию на него. Чем отличаются эти реакции?
– Непереносимость – это недостаток или отсутствие фермента алкогольдегидрогеназы. А истинная аллергия на алкоголь – совсем редкое явление. Это реакция на солод или овес. Чаще встречаются псевдоаллергические реакции в ответ на красители, консерванты, ароматизаторы.