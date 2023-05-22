Онколог: "Боль в костях и головные боли могут возникать из-за рака легких"

Онколог Руслан Басанов перечислил в интервью признаки рака легких, которые становятся заметными в случае его развития. Среди этих симптомов врач назвал боль в костях и головные боли, пишет портал medikforum.ru.
"На ранних стадиях рак легких протекает бессимптомно, но когда заболевание начинает прогрессировать, человек отмечает у себя симптомы", - предупредил медик, общаясь с "Газетой.Ru".
- Кашель, при котором также может выделяться кровь.
- Одышка.
- Охриплость.
- Боль в груди.
- Потеря веса.
- Боль в костях.
- Головные боли.
Врач-онколог посоветовал россиянам контролировать свой образ жизни, поскольку многие вредные привычки влияют на подверженность людей этому смертельно опасному заболеванию. Одной из самых опасных в этом плане является курение.
"Полный отказ от курения сокращает вероятность появления рака легких. По статистике примерно у 80% мужчин и 50% женщин, больных раком легкого, заболевание обусловлено именно курением", – сообщил Руслан Басанов.
Также среди факторов, провоцирующих развитие рака легких, медик назвал злоупотребление алкоголем, малоподвижность, несбалансированное питание.