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Онколог: "Боль в костях и головные боли могут возникать из-за рака легких"

Онколог: "Боль в костях и головные боли могут возникать из-за рака легких"

Онколог Руслан Басанов перечислил в интервью признаки рака легких, которые становятся заметными в случае его развития. Среди этих симптомов врач назвал боль в костях и головные боли, пишет портал medikforum.ru.

"На ранних стадиях рак легких протекает бессимптомно, но когда заболевание начинает прогрессировать, человек отмечает у себя симптомы", - предупредил медик, общаясь с "Газетой.Ru".

  • Кашель, при котором также может выделяться кровь.
  • Одышка.
  • Охриплость.
  • Боль в груди.
  • Потеря веса.
  • Боль в костях.
  • Головные боли.

Врач-онколог посоветовал россиянам контролировать свой образ жизни, поскольку многие вредные привычки влияют на подверженность людей этому смертельно опасному заболеванию. Одной из самых опасных в этом плане является курение.

"Полный отказ от курения сокращает вероятность появления рака легких. По статистике примерно у 80% мужчин и 50% женщин, больных раком легкого, заболевание обусловлено именно курением", – сообщил Руслан Басанов.

Также среди факторов, провоцирующих развитие рака легких, медик назвал злоупотребление алкоголем, малоподвижность, несбалансированное питание.

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