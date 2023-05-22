Обретут могущество: Глоба назвала знак Зодиака, который станет властелином мира с 23 мая

Известный российский астролог Тамара Глоба провозгласила единственный знак Зодиака, который получит потрясающее могущество и сможет осуществить всё задуманное.



По словам Тамары Глобы, с 23 мая 2023 года Девы станут главными любимчикам Вселенной. Они смогут реализовать самые смелые планы, их ждут неожиданные и интересные встречи, заманчивые предложения, пишет Телепрограмма. Девы найдут в себе силы добиться всего о чего хотели, а звезды будут помогать им на пути к победе.

Ранее другой известный астролог, Василиса Володина, подготовила послание для родителей. Несмотря на то что с детьми и подростками избежать сюрпризов сложно, эксперт уверена, что звезды могут дать подсказку и вовремя предупредить о непредвиденных ситуациях. Поэтому в своей новой подборке Володина собрала даты рождения тех детей, которые требуют особенного внимания в предстоящем учебном году.