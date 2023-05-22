На Овна навалятся проблемы, а Львы будут готовы ко всему: гороскоп на неделю

Теплая пора уже настала, а значит, пора выгуливать летние наряды, составлять планы на отпуск и много гулять на природе. Но планы не всегда имеют свойство воплощаться в жизнь, ведь судьба вносит свои коррективы. Астролог Анна Артемьева подготовила гороскоп на неделю с 22 по 28 мая, где дала советы, как преодолеть все грядущие трудности, передает портал Super.ru. Овен Навалилось много проблем, разгребать которые Овнам помогут сердобольные близкие. Вам захочется покомандовать этими людьми, но будьте аккуратнее: авторитарный настрой спугнет вашу команду поддержки. Прислушивайтесь к желаниям родных, тогда они пойдут за вами даже на весенний субботник.

Телец Перестаньте надеяться на других. Вы — главный капитан своего жизненного фрегата. Знаем, Тельцы давно мечтали добраться до райского острова, где вечное лето и любимая работа. Действуйте! Мчитесь к своей мечте сквозь сплетни и другие неприятности. Желаем попутного ветра!

Близнецы

Помните известные слова из песни Пугачевой «если долго мучиться, что-нибудь получится»? А теперь забудьте ее. На этой неделе ваши старания не увенчаются успехом. К этой беде добавится другая неприятность — подведет здоровье родственников. Помогите родным и посмотрите на проблемы философски: скоро будет новая неделя, а значит, ждите свежий гороскоп, в котором мы точно замолвим за вас словечко.

Рак

Объявятся старые знакомые и предложат вам материальную помощь или интересную подработку — соглашайтесь. Личная жизнь будет не такой радужной: партнер отдалится от вас и погрузится в свои интересы. Не пытайтесь его остановить. Лучше займитесь собственной жизнью: вспомните про интересное хобби, приведите в порядок рабочие дела, а в конце недели устройте девичник. Обещаем, вашей второй половине быстро наскучит обособленная жизнь. Так что в выходные ждите цветов, признаний в любви и прочей романтики.

Лев

Даем вам зеленый свет на любые начинания: на этой неделе вы удачно проведете деловые переговоры, соберете команду единомышленников и перетяните в свой лагерь даже самых хитрых конкурентов. Восхищаемся вашей находчивостью!

Дева

В личных делах у Дев полный all inclusive: партнер вас любит, ценит и даже готовит завтраки по утрам. А вот с внешним миром будьте поаккуратнее, меньше доверяйте свои секреты малознакомым людям, они могут проболтаться и даже наговорить про вас лишнего.

Весы

Доверяйте своей интуиции, на этой неделе вы предугадаете многие внезапные неприятности. Не слушайте советы других людей, вы знаете лучше, что делать. В семейных делах проявите выдержку и терпение, ведь партнер часто будет не в настроении. Как вам на это реагировать? Сохраняйте спокойствие и дайте ему время, чтобы прийти в себя.

Скорпион

Нервы Скорпионов будут на пределе. Спокойно, восстание обезьян или другие масштабные катастрофы не планируются. Просто вы станете переживать по мелочам. Предлагаем пойти другим путем. Уделите время себе: больше отдыхайте, гуляйте на природе и проводите время с друзьями. Так вы сохраните здоровую психику, которая Скорпионам очень пригодится.

Стрелец

Готовьтесь к напряженной неделе: финансы споют романсы, да и начальство заметно активизируется. Не переживайте, к четвергу обстановка по этим фронтам наладится. Во второй половине недели планируйте культурный досуг. Берите с собой шумную компанию — вместе веселее.

Козерог

Помните слова Иешуа из романа «Мастер и Маргарита»? «Правду говорить легко и приятно», — завещал он. Так что, уважаемые Козероги, следуйте заветам классика и честно заявляйте людям о своих желаниях. Поверьте, недомолвки только усложнят ситуацию.

Водолей

Умоляем, воздержитесь от споров! Вы точно не переубедите собеседника, а вот врага себе нажить можете. Если вас все-таки затянут в дебаты, сохраняйте нейтралитет, тогда оппоненту быстро наскучит бодаться. Всю энергию направьте на личную жизнь. На этой неделе семейных представителей этого знака ждет внеплановый медовый месяц, а одинокие Водолеи наконец-то встретят свою судьбу.

Рыбы