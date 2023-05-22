Сыктывкарка в одном купальнике проплыла по ледяной Сысоле семь километров

Сыктывкарский морж Лариса Гвардина совершила заплыв на семь километров в холодной Сысоле. По словам горожанки, в воде было всего лишь +8 градусов. Осенью женщина планирует сделать заплыв в ледяной реке. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как Лариса смогла преодолеть такое расстояние за полтора часа.
Стартовал заплыв 21 мая в местечке Красная гора. Лариса должна была проплыть в холодной воде семь километров до улицы Кутузова.
“К этому заплыву я не готовилась. Это обычная тренировка. Страшно мне не было, так как я делаю это постоянно. Впереди меня ждут более сложные мероприятия”, — рассказала Лариса.
Вместе с Ларисой в заплыве участвовали еще два моржа. Один из них принимал участие на таком длинном заплыве впервые.
Кроме того всю группу сопровождала лодка, которая могла подстраховать ребят.
“Мы наняли человека на лодке. Без подстраховки очень опасно делать такие заплывы. С воды не видно поворотов реки из-за свежей зелени. Бревна плывущие тоже самостоятельно можно не заметить. Также судна могут не увидеть людей, которые плывут в реке. Температура воды была 8 градусов, один из нас поднялся в лодку, так как организм не справился. Поэтому сопровождение — это наиважнейшая составляющая таких заплывов”, — отметила сыктывкарка.
Как сообщила Лариса, сейчас течение на Сысоле очень опасное, но, к счастью, во время заплыва был штиль.
Напомним, городской пляж сейчас временно закрыт на карантин из-за птичьего гриппа.
“Мы не выходили на пляжи. Кроме того, мы первыми сообщили о зараженных птицах”, — прокомментировала Лариса.
Уже в октябре-ноябре 2023 года сыктывкарка планирует сделать еще один заплыв.
“Температура воды должна быть примерно +4 градуса. Тогда можно будет плыть. В воде планирую пробыть полтора-два часа”, — заключила горожанка.