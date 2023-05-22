Сыктывкарка в одном купальнике проплыла по ледяной Сысоле семь километров

Сыктывкарский морж Лариса Гвардина совершила заплыв на семь километров в холодной Сысоле. По словам горожанки, в воде было всего лишь +8 градусов. Осенью женщина планирует сделать заплыв в ледяной реке. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как Лариса смогла преодолеть такое расстояние за полтора часа.

Стартовал заплыв 21 мая в местечке Красная гора. Лариса должна была проплыть в холодной воде семь километров до улицы Кутузова.

“К этому заплыву я не готовилась. Это обычная тренировка. Страшно мне не было, так как я делаю это постоянно. Впереди меня ждут более сложные мероприятия”, — рассказала Лариса.

Вместе с Ларисой в заплыве участвовали еще два моржа. Один из них принимал участие на таком длинном заплыве впервые.

Кроме того всю группу сопровождала лодка, которая могла подстраховать ребят.