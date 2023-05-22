В Коми нашли тело мальчика, который утонул в начале мая

В Коми завершились поиски ребенка, который пропал на реке в районе Помоздино в начале мая. Тело мальчика нашли и подняли на поверхность. Об этом сообщают Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" и "Комиинформ".

Тело мальчика нашли 22 мая в 10 утра в четырех километрах по течению. Обнаружил ребенка его дядя. Сейчас уровень воды упал на два метра после половодья, поэтому поиски слегка затянулись.