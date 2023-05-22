Нумеролог рассказала, почему люди, рожденные второго числа, могут легко впасть в депрессию

”Но, как только они обижаются на женщин, надевают маски, сплетничают, лгут, манипулируют людьми, проявляют пассивность, тем самым они открывают дверь в свои темные, слабые черты характера. И вот тут они становятся уже не такими чудесными. На смену сильным чертам просыпаются те, что совсем не украшают их. Когда эти люди уходят с пути своего предназначения, они становятся очень скрытными, никогда не поймешь, что у них на уме и чего от них ожидать! Это серые кардиналы, способные за спиной повлиять на решение других людей. Они не доверяют, постоянно сомневаются, им сложно сделать выбор”, — рассказала нумеролог.