Нумеролог рассказала, почему люди, рожденные второго числа, могут легко впасть в депрессию

Основатель школы нумерологии сыктывкарка Наталья Можегова рассказала, какой потенциал есть у людей, рожденных второго числа и каким рекомендациям нужно следовать, чтобы его реализовать.
”Сегодня поговорим о людях, рожденных второго числа, а также о рожденных в феврале. Такие люди — это дипломаты, балансеры”, — поделилась Наталья.
Цели и задачи
”Задача таких людей научиться говорить правду, даже если кажется, что ложь во благо, честно признаваться в проблемах, чтобы получать помощь близких, а не прятаться за отговорки. Научиться открыто заявлять о своих чувствах, проявляя честность, а не избегать конфликтов, при этом обижаясь на близких. Прийти к тому, чтобы быть собой, снять все свои маски. Быть честным с собой и близкими. Доверять людям и себе”, — объяснила нумеролог.
Положительные стороны
Наталья рассказала о положительных качествах людей, рожденных второго числа:
”Когда эти люди выполняют свои задачи, проявляют свои светлые, сильные стороны — они настоящие дипломаты, могут всех помирить, сами не любят конфликты, могут приспособиться к любой ситуации. Они балансеры, так как находят баланс во всем. Они гибкие, податливые, чувствительные и ранимые, ощущают людей и ситуации. Такие люди очень наблюдательны, любят природу, обладают потрясающей интуицией”.
”А еще они умеют хранить тайны и секреты. Им важно быть в паре, о ком-то заботиться. Они готовы прийти на помощь, посочувствовать, успокоить, дать совет. Они способны исцелять милосердием, состраданием. Чужую боль они чувствуют как свою. Часто у них красивый голос и тонкий слух. Также они могут сыграть любую роль, так как у них развито актерство”, — поделилась женщина.
Отрицательные стороны
”Но, как только они обижаются на женщин, надевают маски, сплетничают, лгут, манипулируют людьми, проявляют пассивность, тем самым они открывают дверь в свои темные, слабые черты характера. И вот тут они становятся уже не такими чудесными. На смену сильным чертам просыпаются те, что совсем не украшают их. Когда эти люди уходят с пути своего предназначения, они становятся очень скрытными, никогда не поймешь, что у них на уме и чего от них ожидать! Это серые кардиналы, способные за спиной повлиять на решение других людей. Они не доверяют, постоянно сомневаются, им сложно сделать выбор”, — рассказала нумеролог.
Наталья объяснила, что проявляя отрицательные качества, такие люди могут впасть в депрессию:
”В минусе легко уходят в депрессию, лень, апатию, часто пребывают в замешательстве и состоянии недовольства. Могут стать жертвой рекламы, носят маски, становятся двуличными, капризными, непостоянными, сплетничают или лгут. При этом сами они терпеть не могут лжи в других. Сами того не анализируя, они становятся в глазах других ненадежными, способными оставить человека в трудную минуту”.
Рекомендации, помогающие раскрыть сильные стороны
”Рекомендации, выполняя которые вы сможете обрести гармонию в душе, усилить свой характер и вернуться на путь предназначения: узнайте истинного себя, снимите маски, преодолевайте лень и пассивность. Улыбайтесь и чаще говорите комплименты другим. Развивайте в себе уникальные целительские способности, интуицию. Делитесь своими знаниями от души. Также важно наладить отношения с женщинами, особенно с мамой. Обретайте полезные связи. К себе относитесь с вниманием и заботой. Помогите людям решить конфликты. Заведите откровенный разговор с близким человеком в хорошем тоне. Почаще бываете на природе наедине с собой”, — рассказала нумеролог.
Подходящие виды деятельности
“Сферы деятельности, которые подходят для ”двоечек” — это психология, мистика, медицина, наука, ботаника, криминалистика, службы розыска, дипломатия, астрономия”, — подытожила Наталья.
Напомним, что позже нумеролог рассказала, какой потенциал есть у людей, рожденных первого числа, а также рожденных в январе.