В Ухте рыбак убегал от медвежат и заблудился

21 мая сотрудники ухтинского отряда "Спас-Коми" выезжали в район поселка Веселый Кут на поиски рыбака. Мужчина отправился за дровами, но так и не вернулся, после чего его товарищи забили тревогу, сообщает "Комиинформ".
Мужчины расположились в избушке, после чего один из них пошел за дровами и пропал. В 12 часов дня на место выехали спасатели, которые принялись за поиски. Спустя 15 километров по реке они, к счастью, нашли мужчину живым.
Рыбак рассказал, что во время сбора дров он вдруг увидел двух медвежат. Косолапые, завидев человека, побежали к нему. Вероятно, они не боялись мужчину, так как рядом была мать-медведица. Тогда рыбак бросился бежать, но ошибся направлением и заблудился.
Позже он сумел сориентироваться и вышел к избушке сам.