В Сыктывкаре водитель ВАЗа сбил велосипедиста

21 мая в 12:20 в Сыктывкаре произошла авария. Под колеса авто попал велосипедист. Об этом рассказали в ГИБДД по республике.

47-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выезжал с дворовой территории дома №156/1 по улице Морозова. При выполнении маневра водитель "пятнадцатой" сбил велосипедиста, который двигался по линии тротуара со стороны улице Станционной в направлении улице Димитрова слева направо по ходу движения авто и перестраивался на проезжую часть улице Морозова.