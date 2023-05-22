Суставы разрушаются еще быстрее: с чем опасно есть помидоры

Помидор — один из самых популярных овощей всего мира, поэтому они востребованы в любое время года. А выращенные без добавок томаты имеют массу полезных свойств. Но и тут есть нюансы. По словам диетолога-нутрициолога Ирины Мансуровой, с этим овощем нужно быть осторожнее, ведь при определенных условиях он опасен, передает aif.ru.

В томатах содержатся два вещества, которые плохо сказываются на состоянии суставов и костей. Речь идет о соланине и щавелевой кислотой. Соланин находится в зеленой части овоща и является природным ядом, который нужен растению для защиты от вредных организмов. Для человека это вещество не так опасно, но оно вызывает воспаления, аллергические реакции, проблемы с желудком и кишечником, а также отравления. Также солонин провоцирует обострение симптомов артроза и артрита.