Суставы разрушаются еще быстрее: с чем опасно есть помидоры

Помидор — один из самых популярных овощей всего мира, поэтому они востребованы в любое время года. А выращенные без добавок томаты имеют массу полезных свойств. Но и тут есть нюансы. По словам диетолога-нутрициолога Ирины Мансуровой, с этим овощем нужно быть осторожнее, ведь при определенных условиях он опасен, передает aif.ru.
В томатах содержатся два вещества, которые плохо сказываются на состоянии суставов и костей. Речь идет о соланине и щавелевой кислотой. Соланин находится в зеленой части овоща и является природным ядом, который нужен растению для защиты от вредных организмов. Для человека это вещество не так опасно, но оно вызывает воспаления, аллергические реакции, проблемы с желудком и кишечником, а также отравления. Также солонин провоцирует обострение симптомов артроза и артрита.
Щавелевая кислота, в свою очередь, может вызвать разрушение хрящевой ткани, а также ухудшает всасывание полезных жиров, которые восстанавливают эластичность суставов.
Помимо помидоров диетолог порекомендовала людям с больными суставами избегать репчатого лука, свеклы, картофеля, ревеня и шпината. Именно с этими продуктами помидоры дадут еще более неприятный эффект.