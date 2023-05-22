В Коми в аварии с Audi пострадали двое детей

21 мая в Сосногорске произошла авария с пострадавшими. Травмы получили дети. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

По информации ГИБДД, это случилось 15:00, когда 41-летняя женщина-водитель за рулем Audi A4 ехала по улице 60 лет Победы. На регулируемом перекрестке с улице Восточной она проехала на красный свет и врезалась в Skoda Octavia.