В Коми в аварии с Audi пострадали двое детей

21 мая в Сосногорске произошла авария с пострадавшими. Травмы получили дети. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
По информации ГИБДД, это случилось 15:00, когда 41-летняя женщина-водитель за рулем Audi A4 ехала по улице 60 лет Победы. На регулируемом перекрестке с улице Восточной она проехала на красный свет и врезалась в Skoda Octavia.
В результате столкновения пассажиры Skoda, получили травмы. У 30-летней женщины, находившейся за рулем машины, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана коленного сустава и ушиб грудной клетки. Также травмы получили девятилетний мальчик и трехлетняя девочка. Мальчик получил ушибы бедра и мягких тканей головы. Девочка, которая находилась в детском автокресле, получила ушибленную рану подбородка.