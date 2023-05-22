В Ухте вручили удостоверения новым членам Общественного совета при ОМВД

В Ухте вручили удостоверения новым членам общественного совета местного Отдела Министерства внутренних дел Коми. Как сообщает пресс-служба ОМВД, в новый состав Совета на ближайшие три года вошли 4 человека, двое из которых впервые участвуют в работе такой организации.

Напомним, не так давно представители Общественного Совета при МВД республики Коми участвовали в проведении очередной и внеочередной аттестации 20 сотрудников полиции в Сыктывкаре.