С 1 июня: как изменится график выплат детских пособий и кому сделают прибавку

В июне в размер социальных выплат и график их получения внесут изменения. В связи с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня, будет проведено множество благотворительных акций, направленных на поддержку малообеспеченных семей и нуждающихся детей, требующих лечения.
Также с 1 июня будет увеличено количество маршрутов общественного транспорта, доступных для льготных категорий граждан. Это включает семьи с детьми и пенсионеров, которым будет предоставлена возможность бесплатного проезда к местам оплачиваемого отдыха. С этого же месяца изменится график ежемесячных выплат, связанных с материнским капиталом. Эти выплаты предоставляются родителям детей до трех лет при выполнении определенных условий.
Согласно новым правилам, ежемесячную выплату по материнскому капиталу смогут получать семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов. При расчете дохода будет учитываться не только заработок родителей, но и другие выплаты, такие как пособия по больничным листам, субсидии, стипендии и пенсии, которые выплачиваются семье.
Кроме того, введен единый день начисления, который будет выполняться ежемесячно в пятое число каждого месяца. Первая выплата по новому графику состоится 5 июня.
В этом году ежемесячная выплата составляет прожиточный минимум для детей, установленный в регионе на момент подачи заявления. Заявление можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если заявление подано в течение трех месяцев с месяца рождения или усыновления, выплата начинается с этого месяца. В других случаях выплата начинается с месяца обращения за назначением.
Однако возможны отказы в назначении выплаты. Некоторые основные причины отказа включают потерю права на государственную поддержку или превышение совокупного дохода семьи двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. Также отказывают, если уже была назначена выплата на первого и второго ребенка по Федеральному закону № 418-ФЗ.
После достижения ребенком трехлетнего возраста выплата прекращается. Также прекращение выплаты происходит, если средства материнского капитала полностью использованы. Если у вас возникли изменения, приводящие к потере права на выплату, обязательно уведомите территориальный орган Социального фонда России, сообщает портал kurer-sreda.ru.