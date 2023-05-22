С 1 июня: как изменится график выплат детских пособий и кому сделают прибавку

В июне в размер социальных выплат и график их получения внесут изменения. В связи с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня, будет проведено множество благотворительных акций, направленных на поддержку малообеспеченных семей и нуждающихся детей, требующих лечения.

Также с 1 июня будет увеличено количество маршрутов общественного транспорта, доступных для льготных категорий граждан. Это включает семьи с детьми и пенсионеров, которым будет предоставлена возможность бесплатного проезда к местам оплачиваемого отдыха. С этого же месяца изменится график ежемесячных выплат, связанных с материнским капиталом. Эти выплаты предоставляются родителям детей до трех лет при выполнении определенных условий.