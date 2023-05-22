Ученые обнаружили новый вид клещей

Ученые обнаружили новый вид растительноядных клещей. Как сообщает РИА Новости, исследователи из Тюменского государственного университета зарегистрировали первый случай появления в России конкретно таких особей с труднопроизносимым латинским названием. Они отмечают факт того, что подобные членистоногие часто занимаются вредительством на растениях и очень их ослабляют.

Совсем свежая ползучая напасть относится к близким родственникам паутинных – паразитов, которые могут проникать внутрь листьев садовых культур и высасывать их соки.