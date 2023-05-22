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Ученые обнаружили новый вид клещей

Ученые обнаружили новый вид клещейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Ученые обнаружили новый вид растительноядных клещей. Как сообщает РИА Новости, исследователи из Тюменского государственного университета зарегистрировали первый случай появления в России конкретно таких особей с труднопроизносимым латинским названием. Они отмечают факт того, что подобные членистоногие часто занимаются вредительством на растениях и очень их ослабляют. 

Совсем свежая ползучая напасть относится к близким родственникам паутинных – паразитов, которые могут проникать внутрь листьев садовых культур и высасывать их соки. 

В то же время, паутинные клещи могут поражать и домашние "зеленые легкие" на подоконниках, попадая в квартиры вместе с принесенным зараженным растением. Они уничтожают листья и стебли, тем самым снижая возможности фотосинтеза. 

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